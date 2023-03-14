Які провокації можуть влаштувати Лукашенко й Путін на кордоні України та Білорусі

Українська розвідка повідомляла, що на кордоні Білорусі та України готуються масштабні провокації за участі російського пропагандиста Соловйова.

Російські окупанти хочуть зробити провокацію на кордоні з Україною. Залученим до цього буде пропагандист Соловйов.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політконсультант Дмитро Васильєв.

“Зважаючи на те, як відбувалися події в Брянську, в публічному просторі була інформація, що саме росіяни хочуть зробити якусь провокацію там. Відповідно згодом підрозділ російських борців за російську свободу все ж прийшлов на територію Брянщини і записав те відео, яке дуже сильно збило карти російській пропаганді і службам спеціальних операцій Росії. Я думаю, що їхньою ключовою метою було показати, що українці живодери, їдять маленьких дітей на сніданок, п’ють кров вечорами і здійснюють подібні терористичні атаки”, - розповів Дмитро Васильєв.

Також він додав, що тепер окупанти планують зробити схоже на кордоні України та Росії.

“Для того, щоб більше переконувати білорусів, що це і їхня провина також, що українці терористи і їх потрібно знищувати, вони приходять на білоруські землі, роблять погані речі. Тому білоруси мають більш активно захищати свою територію. Я гадаю, що саме таке мета у росіян. Вони будуть діяти на дві аудиторії — на російську та білоруську. Але будемо сподіватися, що у нашої розвідки та креативних сил спеціальних операцій буде достатньо можливостей. Тим паче, що серед волонтерів, які мобілізувалися до наших ЗСУ, є білоруські підрозділи або білоруські громадяни, які також вступили до лав ЗСУ”, - підкресив політконсультант.

Цілком можливо, що в час, коли буде намічена така спеціальна операція за участі Соловйова, в ній можуть брати участь не росіяни, а саме білоруси, які зроблять щось інакше, але це може збити карти росіянам, сказав Васильєв.

“Будемо сподіватися, що у них це вийде. З військової точки зору, єдина мета — ще більше спонукати Лукашенка брати більш активну участь у війні”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, що російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем.

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