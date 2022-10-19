Які ракети та скільки їх залишилося у Росії: Жданов розповів, чим РФ атакує Україну

У Росії закінчуються ракети. Ракет типу “Калібр”, які пускалися з комплексів “Іскандер”, нема вже орієнтовно чотири місяці. Водночас “Калібри” морського базування випускає РФ рідко.

У Росії закінчуються ракети, тому вони економлять їх та запускають балістичні, якими тероризує РФ Україну.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Лучшее Радио Израиль".

“У Росії давно закінчуються ракети. “Калібрів” сухопутного базування, які пускалися з комплексів “Іскандер”, нема вже орієнтовно чотири місяці. Водночас “Калібри” морського базування випускаються доволі рідко. Залишилися ракети повітряного базування та балістичні ракети - ними РФ нас атакує. Починаючи з травня Лавров та Шойгу їздили до Північної Кореї, Китаю та Куби, де просили ракети та озброєння”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що РФ зараз просить у Білорусі старі радянські ракети по типу “Фатех 110” з дальністю до 300 кілометрів, вага головної частини у неї - понад 400 кілограмів.

Крім того, зі складів в Білорусі РФ може вивезти і ракети “Зюльфагар” з дальністю до 700 кілометрів і масою головної частини в 580 кілограмів.

Нагадаємо, що російські окупанти, які запускають по території України іранські дрони, хочуть повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру.

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