Які регіони перебували під обстрілами росіян: дані від ОВА

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — один обстріл із мінометів, по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 8 обстрілів, 82 вибухи. Обстріляно 5 територіальних громад — Есманську, Хотінську, Юнаківську, Шалигінську, Дружбівську.

Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 137 вибухів.

Запорізька область: за минулу добу військові рф нанесли 52 удари по 13 населеним пунктам області. В Степногірську поранення отримали семеро людей.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вчора двічі за день ворог бив по Нікополю. Випустив півдесятка снарядів з важкої артилерії. Загиблих та поранених немає.

Харківщина: минулої ночі зафіксовано 4 пуски ракет, орієнтовно ЗРК С-300, з Бєлгорода в напрямку м. Харків. 2 ракети, попередньо, вибухнули в повітрі. 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. Пошкоджено скління 4-поверхової будівлі. Без постраждалих.



На Слобожанському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Устинівки Куп'янського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок Богодухівського району, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківського району.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове.

Внаслідок російського обстрілу с. Колодязне Куп'янського району загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Луганщина: вчора росіяни випустили близько 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню по Новолюбівці. У селі зафіксовані руйнування. Минулося без жертв. Також від ворожих обстрілів, як артилерійських, так і авіаційних, постраждали сусіднє Невське та Білогорівка.

Під прикриттям авіації ворог намагався просунутися південніше Новоселівського в бік Стельмахівки, але усі ці спроби були зупинені нашими Силами оборони.

За добу противник здійснив 102 обстріли( 495 снарядів).

Донеччина: росіяни минулої доби здійснили 9 обстрілів, застосувавши ЗРК С-300, РСЗВ "Град", артилерію. Обстріляли 6 населених пунктів: Костянтинівка, с. Богоявленка, смт Велика Новосілка, с.Олександро - Шультине, Часів Яр, Авдіївка.

Пошкоджено 18 житлових будинків, будівля "Укрцинк", станція ГРП, господарчу споруду зернотоку, школу, 2 цивільних автомобіля, газопровід, 2 ЛЕП.

За добу на Донеччині: 2 загиблих, 1 поранений.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав мінометних ударів по акваторії та мису Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора та сьогодні зранку ворожі артилерійські удари завдавалися по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, — без постраждалих.

Вчора ввечері ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту та району населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.



Херсонщина: за добу по області противник здійснив 69 обстрілів (415 снарядів), з них по м. Херсон — 4 обстріли (10 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 24 населених пунктів області; будівлю будинку культури, магазину та складських приміщень (с. Золота Балка).

Мешканець Херсона загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас. Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям.

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