Які російські військові потрапили в полон в Україні: кулеметник, водій, навідник БТР, розвідник

Які російські військові потрапили в полон в Україні: кулеметник, водій, навідник БТР, розвідник

Окупанти розповіли, що в полоні з ними поводяться добре.

Низка російських військових, що потрапили в полон в Україні, розповіли на пресконференції, як і чому потрапили на територію чужої держави.

Про це свідчить запис пресконференції на YouTube-каналі "Інтерфакс-Україна".

Серед тих російських окупантів, хто здалися в полон і дали пресконференцію, –кулеметник Володимир Рассказов, водій тралу Олександр Яковчук, навідник БТР Сергій Блажко, старший розвідник Максим Чернік, розвідник-гранатометник Денис Ніколаєв, водій Максим Демьянов.

Загалом учасниками пресконференції стали близько 10 російських полонених. Це бійці 15-ї окремої мотострілецької бригади з пунктом дислокації в селі Рощинське Самарської області РФ. Цю бригаду в самій Росії називають "миротворчою", хоча вона брала участь у війні в Грузії 2008 року, а також з 2014 року військових бригади неодноразово фіксували на окупованому Донбасі.

Полонені розповіли, що були змушені здатися, бо разом із технікою застрягли в болотах і не знали місцевості, а також через страх. Зокрема російські військові почули в радіоефірі повідомлення, що решту членів їхньої бригади було знищено.

Нагадаємо, перший заступник голови МВС України Євгеній Єнін повідомив, що російські полонені військові, які руйнують інфраструктуру України, будуть самі ж її і відновлювати. Також вони можуть бути залучені до розмінування території.

ТСН.ua

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