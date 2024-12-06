Які шанси у росіян захопити Херсон, Одесу та Миколаїв: чи є загроза боїв та як готуються ЗСУ

Відступ окупантів з Херсона поклав край планам РФ захопити Миколаїв і Одесу.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексзаступник очільника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Путін має певні пріоритети у веденні бойових дій на фронтах. Першочергове завдання – повна окупація Луганської та Донецької областей. На півдні Запорізької області противник планував вести бойові дії. Ми пам'ятаємо, що за російською Конституцією до складу РФ було включено, крім Донецької та Луганської, ще дві області України – Херсонську та Запорізьку. Але наступати на Запоріжжя з лівого на правий берег, форсувати вищий берег Дніпра – це з воєнного погляду, дуже важке завдання. Коли Сили оборони намагалися здійснювати подібне у зворотному порядку – Кринки, острови у дельті Дніпра було витрачено чимало зусиль", - сказав він.

Що відомо про можливий наступ росіян на Херсон

Росія хоче почати новий наступ на Херсон, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі виданню Financial Times. За його словами, окупанти зібрали 300 човнів для переправи через річку Дніпро. Українські посадовці підозрюють, що регулярні атаки російської армії по Херсону – це частина плану Росії щодо посилення тиску на Київ і підготовки до потенційного наступу на правобережну частину області, пише видання.

Як розповів виданню Прокудін, російська армія розгорнула на лівобережжі Херсонщини деякі зі своїх "найкращих підрозділів безпілотників". Зі слів посадовця, з окупованого берега навпроти центру Херсона російська армія запускає нові моделі БпЛА. У такий спосіб окупанти вдосконалюють бойові прийоми та навчають нових операторів для свого вторгнення, вважає очільник області.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що російські загарбники можуть знову захопити Херсон лише у випадку, якщо не чинити військового спротиву.

Навіть якщо російські військові контролюватимуть деякі з островів на Дніпрі, то все одно просуватися далі до правобережжя їм буде дуже складно, вважають аналітики. Щоб дістатися іншого берегу, російським силам треба буде перетинати спочатку протоки, які відділяють лівий берег від островів, потім основне річище Дніпра та додаткові протоки нижче Херсона.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук запевнив, що Сили оборони України роблять наразі все можливе, аби не дати російським військовим навіть закріпитися на островах у Дніпрі. Про великий наступ армії РФ на правобережну Херсонщину не йдеться.

Тим часом росіяни стягнули близко 300 човнів. Що про це відомо - читайте у новині.