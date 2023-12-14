Які шанси в окупантів захопити Авдіївку: генерал оцінив перспективи

Маломуж зазначив, що відвоювання українськими бійцями терикону в районі Горлівки потужно послабило ворожий наступальний потенціал.

Російські війська не змогли залучити всі можливості для просування на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Перспектив захопити Авдіївку в окупантів немає.

Таку думку висловив генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, повідомляє "Еспресо".

За оцінками Маломужа, Росія не змогла залучити всі можливості, щоб просунутися на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

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"Тип ресурсів у них недостатній. Ворог намагався підтягнути спецпідрозділи, але вони не змогли виконати завдання щодо захоплення Авдіївки, навіть кинувши в десятки разів більше сил і військ. Наразі завдання Путіна не виконане, перспектив захопити Авдіївку у ворога немає", – вважає генерал.

Він також розповів, що на сьогодні російські війська рухаються біля Степового та намагаються просунутися у промзоні, щоб далі рухатися у напрямку Авдіївського коксохіму.

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"Але ЗСУ відвоювали терикон (біля Горлівки – ред.), провівши ряд бокових атак і флангових ударів, що потужно послабило ворожий наступальний потенціал. Ряд наших командирів зазначили, що Сили оборони зупинили противника",– заявив Маломуж.

Він додав, що величезні втрати окупантів біля Авдіївки потужно діють на їхній моральний дух і зупиняють ворожі війська.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, 13 грудня російські війська несуттєво, але просунулися вперед у районі Авдіївки, а саме південний схід від Степового.

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