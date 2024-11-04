Які штрафи та санкції передбачено за порушення комендантської години: деталі

В Україні з моменту початку повномасштабної війни запровадили комендантську годину, яка поширюється на всю територію країни, за винятком Закарпатської області. Комендантська година регулюється місцевою владою, яка визначає час її дії.

Про це пише OBOZ.UA.

За порушення цього режиму встановлено адміністративний штраф, який коливається від 170 до 510 гривень. Окрім штрафів, можуть застосовуватися й інші санкції, такі як виправні роботи або адміністративний арешт строком до 15 діб.

Контроль за дотриманням комендантської години здійснюють не лише поліцейські, а й представники інших служб, зокрема нацгвардійці, муніципальна варта та територіальна оборона. Вони мають право затримувати порушників, доставляти їх до підрозділів Національної поліції, перевіряти документи, з'ясовувати причини перебування особи на вулиці, а також оглядати особисті речі або транспортні засоби. Якщо виникне необхідність, правоохоронці можуть застосовувати фізичну силу, зброю чи спеціальні засоби.

Закон не встановлює чітко визначених обґрунтованих причин для виходу під час комендантської години, однак є певні випадки, які можуть бути визнані такими. До них належать надання невідкладної медичної допомоги, участь у надзвичайних ситуаціях, смерть близької людини та необхідність її опізнання або присутності на похороні, а також потреба добратися до роботи чи з роботи, за умови наявності відповідних документів. Патрульні на місці оцінюють ситуацію та приймають рішення про поважність причини виходу, розглядаючи кожен випадок індивідуально. Якщо причина визнається поважною і підтверджується документально, особу можуть відпустити без застосування санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки триває комендантська година в різних областях та де її не запровадили зовсім.

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