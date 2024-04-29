Які штрафи загрожують українцям за порушення правил військового обліку та мобілізації

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення (мобілізації) та внесення відповідних змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу.

В Україні статтями 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема за те, що не став вчасно на облік). Наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн, проте їх мають намір підвищити до рівня від 17 000 до 25 500 грн.

Законопроєкт №10379, який на даний момент прийнятий за основу, передбачає підвищення штрафів.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), згідно із проєктом закону, зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізаціюбез складання протоколу – виносити постанову про це. Оскаржити штраф можна буде вже у судовому порядку.

Комітет рекомендував Раді у законопроєкті №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію ухвалити такі норми:

порушення правил військового обліку – штраф від 3400 до 5100 грн,

повторне порушення або в особливий період – штрафи від 17 000 до 22 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

штрафи від 5100 до 8500 грн для громадян,

штрафи від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час:

штрафи від 17 000 до 22 500 грн для громадян,

штрафи від 34 000 до 59 500 грн для посадових та юридичних осіб.

Стаття 263. Передбачається затримання порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду на строк до 3 годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Стаття 38. Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУАП, може бути накладене протягом 3 років від дня його вчинення або виявлення.

Нагадаємо, видання WP розповіло, що США очікують, що Київ вирішить питання щодо мобілізації, щоб майбутній контрнаступ ЗСУ мав успіх.

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