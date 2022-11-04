Які сили мають бути в окупантів, аби захопити Київ чи Харків: Жданов дав оцінку

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що для захоплення міст-мільйонників, таких як Київ чи Харків, потрібно щонайменше пів мільйона російських окупантів – лише на одне місто.

Про це Жданов розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання глядачів.

"Щоб захопити міста-мільйонники, потрібне дуже велике угруповання, дуже. Я думаю, що мінімально – близько пів мільйона і більше людей на одне місто. Можна спробувати меншими силами, але тоді гарантії успіху немає взагалі жодної", – сказав військовий експерт.

Він пояснив, що аби захопити міську агломерацію, її треба оточити. У цьому контексті Жданов навів приклади, як та з якими втратами окупанти захоплювали міста з населенням меншим, аніж мільйон.

"Вони Сєвєродонецьк штурмували три місяці. Вуличні бої – це найважчі бої. Пригадайте, скільки ми поклали російських військ у Маріуполі. Поки наш доблесний полк "Азов" разом з іншими Силами оборони обороняв Маріуполь і поступово відкочувався до заводу "Азовсталь", ми там поклали близько 10 тисяч російських військовослужбовців. Ми там повністю вбили бригаду спецназу ГРУ російської армії. Ми там убили бригаду морської піхоти 810-ту севастопольську: вона там полягла практично повністю. Ми повністю практично там поклали 150-ту мотострілецьку дивізію – найкращу і найсучаснішу дивізію збройних сил РФ. Ось, що таке штурмувати в лоб", – розповів військовий експерт.

"Тепер уявіть місто-мільйонник. Якщо ми кажемо, що Київ у діаметрі – десь 30 кілометрів, то по периметру – це більше 100 кілометрів лінія меж міста. Місто треба оточити і повністю позбавити забезпечення. І таким чином тільки його можна штурмувати. Тому угруповання військ має бути півмільйонним – це щонайменше", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, коментуючи загрозу повторного наступу на Київ, у Генштабі ЗСУ сказали – якщо російські війська готуватимуть наступ із Білорусі, це не стане несподіванкою. ЗСУ роблять все можливе, аби протистояти новій ймовірній спробі наступу на Київ.

А задля наступу на Україну з Білорусі загарбникам необхідно створити угруповання зі 100 тис. військових із технікою. На сьогодні РФ не має відповідних ресурсів, тож у найближчі три-п’ять місяців чекати на ескалацію не варто, вважає військовий аналітик з Білорусі Олександр Алесін.

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