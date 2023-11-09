Які системи ППО найефективніші – пояснення від речника Повітряних сил

Різні комплекси протиповітряної оборони (ППО) виконують різні завдання, тому говорити, який з них є найефективнішим некоректно.

Детальніше про особливості кожного виду комплексу ППО розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає FREEДОМ.

Він пояснив, що ЗСУ спеціально не кажуть, що, коли і які саме комплекси збивають з ворожих цілей.

NASAMS і IRIS-T

"Комплекси NASAMS і IRIS-T прийшли до нас фактично одночасно в момент, коли росіяни почали обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. IRIS-T був один, NASAMS було два підрозділи. Підрозділ може бути різний, головне – це радар, який бачить повітряні цілі, повітряну обстановку і передає дані на командний пункт, де сидить бойова обслуга і, відповідно, пускові установки. Потім уже робота без людей іде, установки перебувають на певній відстані від радара і командного пункту. Командний пункт і пускова – це вже можна вважати батарея. Вона не повноцінна, але вже працює. Сама пускова NASAMS працювати не може", – пояснив Ігнат.

NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

За його словами, наприкалаж пускова "Бук М1" може їздити і працювати в автономному режимі.

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Тому NASAMS та інші комплекси працюють за таким принципом: може бути командний пункт, радар, до восьми пускових установок, які можуть бути розташовані на певній віддаленості одна від одної та забезпечувати стрільбу до 40 км по повітряних цілях.

"Не скажу, що всі системи NASAMS, які саме з восьми пускових складаються, не просто їх добувати, але по крупицях збирають", – сказав він.

Ігнат також повідомив, що в Україну приходить нова техніка. На його думку, найкращий на сьогоднішній день – комплекс IRIS-T німецького виробництва. Модель, яку отримала Україна – одна з найновіших.

Сучасна система ППО IRIS-T. / Фото: Getty Images

"Радар прекрасний, наші зенітники мені сказали, що він бачить маленького горобця – за сотню кілометрів може розрізнити. IRIS-T працює на результат, близький до 100%. NASAMS, у принципі, не гірше. Із західних систем NASAMS у нас – найпоширеніший комплекс на сьогодні, він дає значні результати. Є значна частка збиття крилатих ракет саме комплексом NASAMS", – каже речник Повітряних сил.

SAMP/T

Також він повідомив, що наразі Україна чекає на посилення системами ППО від Франції – комплекс SAMP/T.

"SAMP/T аналогічний Patriot. Patriot уже себе показав у плані збиття балістики та аеробалістики, тобто щодо "Кинджалів" Patriot уже в Україні досить серйозну роботу зробив. Чекаємо такого ж і від французького комплексу, який вже є на озброєнні наших Повітряних сил", – додав Ігнат.

SAMP/T Mamba / Фото: Міністерство оборони Франції

Крім того, він дав високу оцінку й іншим системам ППО, які працюють по ракетах і дронах.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували.

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