Які "сюрпризи" Путін готує Україні на 24 лютого: озвучено можливі сценарії

Окупанти можуть змінити свою тактику, щоб показати хоч якісь результати.

Президент Росії Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

ТСН.ua зібрав ключові прогнози та думки аналітиків щодо "сюрпризів", які Путін може готувати Україні на 24 лютого.

24 лютого - велика проблема для Путіна

Становище російської армії за рік від початку повномасштабного вторгнення доволі жалюгідне, і це є великою проблемою для президента РФ Володимира Путіна, розповів в інтерв'ю ТСН.ua колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Ми пам'ятаємо не тільки мету в цій величезній війні, але також їхні (росіян – ред.) очікування. Вони очікували повної перемоги протягом кількох тижнів. І йому (Путіну – ред.) треба якось пояснити своєму народові цей жалюгідний результат. І ми знаємо, що росіяни люблять річниці, вони святкують ці річниці. Тому перша річниця його величезного наступу – це велика політична проблема для Путіна. І він шукає якийсь спосіб впоратися з цією річницею. Ми чекаємо на якийсь російський наступ навколо цієї дати, але я не очікую справжнього, успішного наступу", - сказав експерт.

Загроза ракетної атаки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масовану ракетну атаку по Україні.

"Вони готуються і будуть намагатися саме до 23-24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов'язково переможемо", – сказав Данілов.

Секретар РНБО припускає, що окупанти можуть відкоригувати свою тактику й бити ракетами в нічний час, як це сталося 16 лютого.

Також Данілов прогнозує, що окупанти до річниці повномасштабного вторгнення кинуть всі сили на захоплення міста Бахмут Донецької області.

Де чекати наступу військ РФ

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає неможливим повторення такого масштабного наступу, як це було рік тому. Проте Росія буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Чого хоче Росія насправді – це дійсно захопити Донбас в найкоротші терміни, тому що Путін далі не має часу. Він не може чекати до 24 лютого, тому що йому потрібно виступати перед Федеральними зборами", – сказав Самусь.

Експерт повідомив, що Росія концентрує великі сили в районі Бахмута, на Вугледарському та Лиманському напрямках.

"У них постійно йдуть повтори одних і тих же підходів. То "стрибок мангуста", то захопити Донбас, потім у них взагалі ідіотські ідеї, як, наприклад, знищити енергетичну інфраструктуру, переламати таким чином Україну та Захід і потім знову спробувати захопити ініціативу", – зазначив він.

Можливі провокації і диверсії

Росія до 24 лютого може вдатися до диверсій в Україні чи інших країнах Європи, прогнозує військовий експерт Петро Черник.

Експерт зауважив, що від росіян можна очікувати чого завгодно:

"Вони мають потужну агентурну систему, у цій частині вони працювати можуть. Якісь диверсійні акти на нашій території, чи на території Європи можуть статися. Також ракетний потенціал ми не відкидаємо... До 24 лютого буде ще одна ракетна атака".

На думку Черника, чогось надто особливого окупанти не зможуть запропонувати - "можливо, цього разу замість енергетичної інфраструктури вдарять по транспортній".

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що якби армія РФ мала можливості піти у великий наступ, то не чекала б 24 лютого. Втім, окупанти на річницю вторгнення можуть вдатися до провокацій. За його словами, це цілком у стилі Росії - не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на ракети.

"Росіяни можуть атакувати прикордонні регіони ракетами С-300 та С-400, які не є високоточними і далекобійними, але їх залишилося дуже багато", – вважає Гетьман.

Військовий експерт також припускає, що Росія може готувати провокації у Придністров'ї і на кордоні з Польщею чи Литвою.

Чи чекати на повітряний наступ

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

"Росія намагається шукати якісь нестандартні методи. Я так розумію, що в найближчі тижні ми можемо побачити зміну тактики. Я маю на увазі появу цих повітряних куль з кутовими відбивачами, появу дронів-розвідників дальнього радіусу дії, які заходять вглиб нашої території. І поки що інформація неперевірена, але є дані, що РФ перекидає авіацію поближче до кордонів з Україною. І, можливо, вони спробують зробити повітряний наступ на Україну. Це бомбардувальна і штурмова авіація може взяти на себе ініціативу в плані забезпечення вогневого ураження наших військ", – розповів військовий експерт.

Водночас Жданов звернув увагу на те, що в Україні на сьогодні добре працює система ППО і коефіцієнт її ефективності сягає понад 80%.

Своєю чергою, боєць тероборони і військовий аналітик Андрій Коваленко вважає авіаційну атаку окупантів малоймовірною.

"Логіка нібито в тому, що ворог виснажить систему нашої протиповітряної оборони і літаками почне летіти аж на Київ, все знищуючи на своєму шляху. Цього боятися не варто. Другого "Перл-Харбора" у виконанні нашого ворога не буде. Навіть після масованих обстрілів і нальотів "Шахедів" ППО швидко перезаряджається. З іншого боку - в нас є мобільні групи ППО, які також вдало працюють по авіації. Авіація ворога знищується зокрема з "Ігли" - і гвинтокрили збиваються, і так далі", - каже Коваленко.

За його словами, навіть якщо окупанти здійснять масований ракетний обстріл, пустять "Шахеди", виснажать українську систему ППО і пустять свою авіацію, це буде політ в один кінець:

"Кудись вони зможуть залетіти, але в більшості випадків літаки будуть збиті мобільними групами протиповітряної оборони, зокрема. Ворог втратить критичну кількість своєї авіації. Це буде їхній останній бойовий виліт".

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