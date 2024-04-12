Які технології домінують у війні на виснаження: експерт розповів про зміни на фронті 

Масові та доступні технології змінюють правила гри, виснажуючи традиційні системи ППО та артилерію.

Про нову реальність сучасної війни розповів Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в ефірі Еспресо.tv.

"Десь з вересня військові фактично сигнали з фронту, що розпочалася війна дронів і це, з одного боку, було викликано недостатністю вже і в Україні, й у самій країні-агресорці, в Росії, саме сучасних артилерійських систем і дуже, я б сказав, тих розумних боєприпасів, які можна було б активно використовувати. Одразу ж пішло змагання, як будуть модернізувати ці дрони. Ми бачили дуже серйозні речі, які відбувалися, тобто динаміка змін збільшилася з вересня 2023 року в кілька разів. Ми побачили й створення FPV-дронів із самозахопленням цілей, ми побачили й дрони з тепловізорами — чого раніше не було", – пояснив Валентин Бадрак.

За його словами, ситуація з дронами на фронті незабаром може суттєво змінитися, тому що у РФ ніби переходять до динамічних змінних частот у системі зв'язку.

"Разом з тим ефективність FPV-дронів військові оцінюють приблизно від 10 до 40%, і кажуть, що потрібно десь приблизно до 10 дронів, щоб знищити, наприклад, танк. Багато дронів губиться, РЕБ дуже активно впливає – це старі й нові технології, скажімо, від мисливських рушниць, які збивають дрібні дрони до сучасних комплексів РЕБ – дуже різноманітні технології", – пояснив експерт.

Він розповів, що паралельно з вдосконаленням технологій БпЛА зараз спостерігається дуже активний розвиток систем перехоплення.

"Американці зробили закупівлю вже аж на 600 койотів, таких перехоплювачів, і все це спонукає фахівців казати про певні зміни", – додав експерт.

На його думку, все більше на ситуацію будуть впливати РЕБ. Крім того, ядро можливостей на полі бою будуть складати наземні роботи – це напрямок наразі розвивається дуже активно.

"Вже на початку січня українці продемонстрували кілька речей цікавих. Зокрема дрон-камікадзе пройшовши аж 4 км до ворога знищив міст. Це дуже цікава тенденція", – додав експерт.

Але головний висновок, який на думку експерта необхідно зробити щодо військових технологій, полягає в тому, що в умовах війни на виснаження домінуватимуть дешеві масові технології, які виснажують системи ППО та артилерію.

Нагадаємо, у РФ з'явилися нові наземні роботи. Стали відомі подробиці про НРТК "Курьер", які були знищені українськими FPV-дронами під Авдіївкою.

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