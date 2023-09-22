Які території можуть звільнити ЗСУ до кінця 2023 року: експерт спрогнозував сценарії

Експерт прогнозує, що ЗСУ як мінімум дійдуть до Токмака.

Збройні сили України до кінця 2023 року можуть частинами увійти до Криму чи вийти на Перекоп, на шляху входу до півострова та ізолювати його.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму ютуб-каналі.

За його словами, навіть при найпесимістичнішому сценарії українські військові дійдуть до околиці Мелітополя.

"Це один із сценаріїв. Є така нагода. Ми розглядаємо від найпесимістичнішого, що ми не зможемо далеко заглибитися в оборону супротивника, але я не вірю, що ми не дійдемо до Токмака", - каже Жданов.

Він додав, у випадку, якщо міст буде у повному вогневому контролі, ми його зможемо спокійно обрушити.

"Але сьогодні тенденція розвитку бойових дій підказує, що ми маємо дуже добрі шанси на те, щоб перерізати сухопутний коридор до Криму. Практично це буде повернення на 23 лютого 2022 року", - наголосив експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дойдем до Мелитополя и обрушим Кримский мост даже при самом пессимистическом сценарии

Що можуть звільнити ЗСУ уже незабаром

Раніше Жданов спрогнозував, що після звільнення села Роботине Запорізької області, яке було опорним пунктом системи оборони російських окупантів на цій ділянці, у ЗСУ з’явилася нагода “автоматично” звільнити Токмак та Мелітополь

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині, а також ще два міста.

Наприкінці серпня Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області та продовжують рухатися на південний схід.

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