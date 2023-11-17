Які типи ракет зібрала Росія для ударів по Україні: відповідь Повітряних сил

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які ракети РФ вдалось виготовити за останні місяці.

Ситуацію він прокоментував у ефірі телемарафону 17 листопада.

"ГУР наше підрахувало високоточну далекобійну зброю - 800 з гаком ракет. 2,5-3 місяці тому їх було 600. Це говорить про те, що за ракетне затишшя, коли обстріли є, але не такі інтенсивні, як влітку, вони змогли виготовити ще десь 200 різних типів. Це і "Кинжали", і "Іскандери" двох типів, і Х-101, Х-555, "Калібр". Плюс ще є ракети "Онікс", С-300, Х-35, Х-59, Х-31 і Х-22", - розповів Ігнат.

Він порівняв ці показники з минулим роком. Тоді за 6 місяців опалювального сезону з вересня по березень ворог застосував понад 1000 крилатих ракет і понад 1000 дронів-камікадзе, до того ж в них ще залишались ракети.

"Це тільки про крилаті ракети кажу, а є ще балістичні. Зараз в них такої кількості крилатих вже немає, але очікувати провокацій і атак критичної інфраструктури потрібно", - додав речник Повітряних сил.

Росія готує ракетні обстріли України

Росія накопичує ракетний потенціал для ударів по енергетиці. Станом на зараз відомо про понад 800 ракет, які зосереджені в окупованому Криму, повідомила керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що окупанти із Криму можуть одночасно випустити по Україні більше 32 ракет.

За його словами, росіяни чекають на холоди, щоб здійснити новий масований обстріл України.

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