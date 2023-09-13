Які у ЗСУ плани щодо "вишок Бойка": в ГУР анонсували нові операції

"Вишки Бойка" будуть використовуватися нашими Силами безпеки і оборони так само, як і острів Зміїний, який перебуває під контролем українських військ.

Про це повідомив в рамках єдиного телемарафону представник ГУР України Андрій Юсов.

За його словами, після звільнення острова Зміїний та “вишок Бойка” - українські військові продовжать шлях до звільнення від окупантів Крима.

"Зараз ми можемо подивитись на острів Зміїний, який знаходиться під українським контролем, який використовується українськими Силами безпеки і оборони. Регулярно ми отримуємо звідти в тому числі нові фото-відео матеріали, фіксацію активних дій... який використовується для посилення захисту нашого суверенітету. Власне, "вишки Бойка" так само будуть використовуватись нашими Силами безпеки і оборони... Після знищення крейсера "Москва", після звільнення Зміїного це черговий крок по поверненню українського контролю і над акваторією Чорного моря, і підготовка до подальших дій зокрема і в напрямку Криму”, - розповів Андрій Юсов.

Він також додав, що окупанти можуть вдатися до спроб в тому числі і авіаційних ударів.

“На оприлюдненому Головним управлінням розвідки відео ми бачили одну з таких спроб і закінчилася вона правда для загарбників дуже погано... Сам літак ворожий був підбитий і змушений був тікати", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що у Чорному морі ЗСУ потопили російський катер "Тунець".

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