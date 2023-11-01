Які в Кремлі настрої та хто міг зробити "вкид" про смерть Путіна: в ГУР прокоментували

В ГУР вважають, що в Росії тривають деградувальні процеси, прикладом чого є внутрішні протиріччя всередині самого режиму Путіна.

Інформація про можливу смерть диктатора Володимира Путіна була розповсюджена зсередини самої Росії анонімними джерелами. Водночас заворушення та антисемітські провокації, інсценовані спецслужбами РФ, підривають ситуацію в центрі самого режиму.

Про це в єдиному телемарафоні повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

"Поширювали цю інформацію неофіційні російські пропагандисти. Тобто якби це сказала Скабєєва чи Соловйов, звичайно, ефект був би трохи іншим... Поширювали російські анонімні телеграм-канали та інші джерела. Проте інформація широко розійшлася і, вочевидь, інспірована зсередини самої Росії. І ось ця низка подій, які останнім часом відбуваються на території цього утворення: хвиля дезінформації про смерть російського диктатора... заворушення й огидні антисемітські провокації... які, вочевидь, інспіровані самими російськими спецслужбами і окремими їх представниками, так чи інакше підривають ситуацію всередині самого режиму", - розповів Андрій Юсов.

Він також додав, що в Росії тривають деградувальні процеси, прикладом чого є внутрішні протиріччя всередині самого режиму Путіна.

"Сукупно це скидається на те, що ми бачимо ось такі внутрішні протиріччя і внутрішні процеси всередині загниваючої російської імперії путінського режиму. Це, звичайно, ще не фінал, і стагнація може бути достатньо довгою. Але тим не менш, деградуючі внутрішні процеси всередині тоталітарної Росії тривають", - підкреслив представник ГУР України.

Нагадаємо, що чутки про смерть Путіна можуть робитися для того, аби подивитися на реакцію, зокрема, громадян Росії.

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