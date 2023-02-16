Які в Україні існують хвилі мобілізації та скільки їх: пояснення юриста

На сьогодні в Україні державою задекларовані чотири хвилі мобілізації, кожна з яких має свої цілі та може бути оголошена чи застосована в конкретний період.

Про це виданню "СтопКор" розповів юрист Сергій Руденко.

Він пояснив, що мета першої хвилі мобілізації – набрати до війська людей з числа найбільш загартованих і тих, які мають найбільший відповідний досвід.

"Відповідно, остання хвиля мобілізації – четверта – це вже крайній випадок, коли призвати до лав ЗСУ можуть усіх військовозобов’язаних, тобто дійсно повна загальна мобілізація", – зазначив юрист.

Він також відповів на запитання, чи можуть призвати зараз людину, яка підпадає під четверту хвилю мобілізації.

"Наразі чіткого розмежування між хвилями мобілізації немає. Але четверта хвиля має під собою на увазі повний призов усіх чоловіків, які здатні тримати зброю. І це, в принципі, останній варіант, який може застосувати держава", – сказав Руденко.

Нагадаємо, в Україні зросли темпи мобілізації, оскільки треба кимось поповнювати втрати на фронті та комусь освоювати нові види зброї і техніки від західних союзників.

Зауважимо, що раніше адвокатка Катерина Аніщенко пояснювала, що в жодному законі України немає такого поняття як "хвилі мобілізації". За її словами, насамперед призивають людей із досвідом.

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