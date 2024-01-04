Які в Україні на фронті потрібні фахівці: військовий пояснив

В Україні на фронті потрібні фахівці всіх напрямків. Серед затребуваних: піхотинці, артилеристи та оператори дронів.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” сказав командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін.

"Нам потрібні фахівці всіх напрямків, починаючи від піхотинця, артилериста до операторів дрона. Потрібні люди, які можуть об'єктивно мислити й критично оцінювати ситуацію, займатися розвідувальною діяльністю. Тобто потрібні всі професії. Нам потрібна велика кількість піхотинців, але не через те, що їх не вистачає, а тому, що підрозділ постійно розвивається, виконуючи бойові завдання", - пояснив Сергій Сідорін.

Водночас за словами командира підрозділу бригади "Рубіж", особовий склад серед українських військових виснажується, тому бійців потрібно замінювати якомога частіше, щоб розподіляти рівномірно бойове навантаження.

"Військовослужбовцям потрібна заміна на фронті. Люди не можуть перебувати багато часу безпосередньо на лінії зіткнення. Також потрібно встигнути підготувати особовий склад. Поки на позиціях є кому виконувати задачу, але потрібно готувати резерв, який буде планомірно поповнювати й надалі замінювати особовий склад. Військовим потрібно буде пройти бойове стажування з досвідченими бійцями. Не треба зволікати з мобілізацією, тому що поповнення дійсно потрібно", - наголосив Сідорін.

Нагадаємо, що українські воїни вразили російських окупантів снарядом із дрона.

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