Які вимоги Росії доведеться виконати після закінчення війни: експерт пояснив

Є низка заборон та вимог, які РФ повинна виконати.

Після перемоги у війні Україна домагатиметься встановлення демілітаризованих зон у прикордонних районах Росії. Аналогічні заборони на військову активність росіян потрібно встановити і для морських акваторій.

Таку думку висловив військовий аналітик Олександр Коваленко, пише УНІАН.

"Після завершення війни, так чи інакше, але буде піднято питання про демілітаризовані зони з боку Росії. І стосуватися воно повинно не тільки сухопутної частини Росії, але і морської – Азовсько-Чорноморської", – вважає експерт.

Крім того, Коваленко зазначає, що російським військовим кораблям варто заборонити вихід до нейтральних територіальних вод, а ракетоносіїперебазувати за межі Азово-Чорноморського регіону.

Окрема заборона повинна бути запроваджена на переобладнання тилових військових і цивільних суден в бойові кораблі. Необхідність такої заборони експерт пояснив вже наявними прецедентами в битві за острів Зміїний.

"На тилових і рятувальних суднах були розміщені ЗРПК "Панцир-С1" і ЗРК "Тор-М2", які не тільки перевозили на о. Зміїний для посилення острівної компоненти ППО окупантів, а й несли чергування виконуючи функції морської ППО, що прикриває групи бойових кораблів окупантів", – нагадав він.

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