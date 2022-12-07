Які виплати отримують військові у разі поранення: як їх отримати, які документи потрібні

Поранені військові можуть отримати одноразову грошову допомогу. Від чого залежить її розмір, які документи потрібні для отримання, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно зі ст. 16 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей" та постанови КМ України від 25.12.2013 №975, українські військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть отримати одноразову грошову виплату

Який розмір грошової виплати військовослужбовця, від чого вона залежить

Військовослужбовець, який лікується у шпиталі, отримує, як і раніше до поранення, свою зарплатню та премії на картку. Відповідно, військовий продовжує отримувати:

грошове забезпечення, яке наразі становить мінімум 13 тис. грн,

додаткову винагороду відповідно до постанови №168 – з розрахунку 100 тис. грн на місяць,

одноразову грошову допомогу.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від серйозності поранення військовослужбовця. У разі контузії, травми чи каліцтва виплата визначається у відсотках від 36-місячного грошового забезпечення.

Якщо військовий отримав інвалідність під час проходження служби чи після її закінчення, компенсація буде такою:

особам з інвалідністю І групи – у розмірі 60-місячного грошового забезпечення,

особам з інвалідністю II групи – у розмірі 54-місячного грошового забезпечення,

особам з інвалідністю III групи – у розмірі 48-місячного грошового забезпечення.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить також від:

окладу за військовим званням,

відсоткової надбавки за вислугу років,

посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, яку вони займали на день втрати працездатності, а для осіб, звільнених зі служби, — на день звільнення.

Куди звертатися, які документи потрібні, щоб оформити допомогу

Для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутись до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії

Документи, які необхідно надати:

Направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.

Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, також довідку про проходження військової служби.

Якщо ви офіцер – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчена копія та витяг з послужного списку.

Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.

Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідка військово-лікувальної комісії, оригінали та їх засвідчені копії.

Довідка про обставини травми або її засвідчена копія та/або засвідчена копія Акта про нещасний випадок.

У разі участі в АТО (ООС) довідки військової частини про терміни безпосередньої участі в бойових діях, бойових діях на території інших країн, участі в міжнародних миротворчих операціях (ММО), ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуванні ядерної зброї, та їх засвідчені копії.

Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчена копія.

Якщо ви брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.

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