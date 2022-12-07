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Які виплати отримують військові у разі поранення: як їх отримати, які документи потрібні

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Які виплати отримують військові у разі поранення: як їх отримати, які документи потрібні

Виплати за поранення

Поранені військові можуть отримати одноразову грошову допомогу. Від чого залежить її розмір, які документи потрібні для отримання, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно зі ст. 16 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей" та постанови КМ України від 25.12.2013 №975, українські військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть отримати одноразову грошову виплату

Який розмір грошової виплати військовослужбовця, від чого вона залежить 

Військовослужбовець, який  лікується у шпиталі, отримує, як і раніше до поранення, свою зарплатню та премії на картку. Відповідно,  військовий продовжує отримувати:

  •  грошове забезпечення, яке наразі становить мінімум 13 тис. грн,
  •  додаткову винагороду відповідно до постанови №168  – з розрахунку 100 тис. грн на місяць,
  •  одноразову грошову допомогу.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від серйозності поранення військовослужбовця. У разі контузії, травми чи каліцтва виплата визначається у відсотках від 36-місячного грошового забезпечення.

Якщо військовий отримав інвалідність під час проходження служби чи після її закінчення, компенсація буде такою:

  • особам з інвалідністю І групи – у розмірі 60-місячного грошового забезпечення,
  • особам з інвалідністю II групи – у розмірі 54-місячного грошового забезпечення,
  • особам з інвалідністю III групи – у розмірі 48-місячного грошового забезпечення.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить також від:

  • окладу за військовим званням,
  • відсоткової надбавки за вислугу років,
  • посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, яку вони займали на день втрати працездатності, а для осіб, звільнених зі служби, — на день звільнення.

Куди звертатися, які документи потрібні, щоб оформити допомогу

Для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутись до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України  чи до  начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії

Документи, які необхідно надати:

  • Направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії.
  • Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.
  • Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, також довідку про проходження військової служби.
  • Якщо ви офіцер – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчена копія та витяг з послужного списку.
  • Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.
  • Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідка військово-лікувальної комісії, оригінали та їх засвідчені копії.
  • Довідка про обставини травми або її засвідчена копія та/або засвідчена копія Акта про нещасний випадок.
  • У разі участі в АТО (ООС) довідки військової частини про терміни безпосередньої участі в бойових діях, бойових діях на території інших країн, участі в міжнародних миротворчих операціях (ММО), ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуванні ядерної зброї, та їх засвідчені копії.
  • Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчена копія.
  • Якщо ви брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.

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Дата публікації
Перегляди
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