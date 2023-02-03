Які війська під час нового наступу Росія кине першими у "м’ясорубку": оцінка експерта

Під час нового масштабного наступу Росія може першими кинути в бій найманців ПВК "Вагнер" та бойовиків "ЛДНР", тож вони можуть просто зникнути з арени бойових дій.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.

"Я так розумію, що якщо військово-політичне керівництво Росії зважиться на наступ найближчим часом, то з арени бойових дій просто зникне ПВК "Вагнер", а також 1АК та 2АК так званих "ЛНР" та "ДНР". Вся причина у тому, що саме вони йтимуть першою хвилею", – зазначив оглядач.

Він також прогнозує, що новий російський наступ буде знову "м'ясорубкою", в якій країна-агресорка зазнає великих втрат.

"Як і очікувалося, "великий" і "такий, що не має аналогів у світі" наступ РОВ (російських окупаційних військ – ред.) буде м'ясорубкою і першою партією на фарш пустять саме вищезгаданий непотріб", – йдеться в повідомленні Коваленка.

За його оцінками, після знищення на фронті згаданих бійців Росія відправить у наступ цінніших та більш-менш укомплектованих десантників. Проте оглядач переконаний, що "результат буде той самий".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в Росії поменшали масштаби вербування в’язнів до ПВК "Вагнер" порівняно з піковим періодом влітку-восени 2022 року.

А заклик власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина до солдатів НАТО вступати до лав найманців компанії свідчить про те, що в нього закінчуються зеки-добровольці. На це звернула увагу російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

Щодо нового великого наступу РФ, то на нього можна очікувати близько 24 лютого. Таку дату називав український міністр оборони Олексій Резніков. Напрямками ворожої атаки можуть стати північ, південь та схід, попереджав секретар РНБО Олексій Данілов.

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