Які втрати Росії від початку 2025 року: розвідка приголомшила даними

Загалом від початку повномасштабної війни РФ могла втратити близько 875 тис. бійців загиблими та пораненими.

Втрати Росії у війні проти України від початку 2025 року становлять уже 90 тис. військових ліквідованими і пораненими.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія, ймовірно, втратила близько 875 тис. військових загиблими та пораненими.

За даними британської розвідки, яка посилається на Генеральний штаб ЗСУ, у лютому 2025 року середньоденні втрати російських сил становили 1255 осіб. Це найнижчий показник від серпня 2024 року.

Також читайте На одній з ділянок фронту росіяни втратили майже 300 танків за місяць — речник ЗСУ

Загалом за лютий 2025 року втрати російських окупантів сягнули 35 140 осіб, що на приблизно 13 тис. менше, ніж у січні.

У розвідці пояснюють зниження ворожих втрат зменшенням інтенсивності російських військових операцій і наступальних дій.

"У березні 2025 року кількість російських втрат, ймовірно, продовжуватиме становити в середньому близько 1000 осіб на день за умови продовження піхотних атак на кількох напрямках", – оцінила британська розвідка.

До слова, за даними української розвідки, на сьогодні до війни задіяні 620 тис. російських військових. З них понад 200 тис. беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.