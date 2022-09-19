Які групи є в оточенні Путіна і хто за що виступає: пояснення експерта

Денисенко зазначає, що радикальні Кадиров, Пригожин, Соловйов поки не входять до близького кола Путіна.

Радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко пояснив, чи існує загроза, що після поразок в Україні в оточенні Путіна посилиться так звана група "яструбів", які виступають за мобілізацію.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

За словами Денисенка, протягом останнього року найближче коло Путіна звузилося до двох груп впливу:

Микола Патрушев;

Брати Ковальчуки, з якими дуже близький на сьогоднішній момент заступник голови АП Сергій Кірієнко.

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"Це все коло, яке найближче. Всі інші – це люди з дальніх кіл, яких викинули з близького кола. Наприклад, Шойгу, який вважається людиною, що не впоралася зі своїми завданнями", – каже експерт.

Денисенко зазначає, що радикальні Кадиров, Пригожин, Соловйов поки не входять до цього близького кола. Зокрема, Кадиров поки що зовсім не є людиною федерального масштабу.

"Поки що Путін чекає і не приймає рішення. Путін став жертвою не власної пропаганди, а власного боягузтва і боязні ухвалювати будь-які нові рішення. Бо будь-яке нове рішення передбачатиме, що певні групи впливу, з якими йому було комфортно, повинні відійти в бік, а їхнє місце мають посісти інші люди. Ці групи впливу можна розділити на дві частини: яструби і ті, хто хочуть примирення. Ультранаціоналісти вже оформлюються як певна політична група", – підсумовує Вадим Денисенко.

Раніше Денисенко розповів, навіщо Патрушев поїхав до Китаю і що це означає для України.

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