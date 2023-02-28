Скільки триватиме мобілізація, яка хвиля зараз, кого призивають в першу чергу

Скільки триватиме мобілізація, кого призивають в першу чергу зараз, читайте в матеріалі ТСН.ua

Скільки триватиме мобілізація, яка зараз хвиля

В Україні подовжено воєнний стан та триває мобілізація, тому повістки видають усім військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Романа Горбача

загальна мобілізація проголошена разом із воєнним станом та триває постійно та безперервно з 24 лютого 2022 року. Оскільки воєнний стан в Україні подовжили до 20 травня, наразі мобілізація триватиме до 20 травня.

ЗСУ не підтверджує, що в Україні існують будь-які хвилі мобілізації. "Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – пояснив Роман Горбач.

Кого сьогодні мобілізують

В Україні сьогодні призивають усіх громадян, придатних до військової служби або тих, які перебувають в запасі.

За словами полковника Романа Горбача призиваються військові як з досвідом, так і без досвіду. "Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями".

За викликом ТЦК військовозобов'язані особи повинні приходити для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.

Як зазначив Горбач, зараз призиваються також обмежено придатні особи, які мають захворювання, що спричиняють помірні порушення функцій організму.

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