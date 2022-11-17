Які є типи відключень електроенергії і чому світло може зникати не за графіками: пояснення

Крім енергосистеми, Росія почала обстріл газовидобувної інфраструктури.
Існує три типи відключень: планове, аварійне та екстрене. Втім, світло може вимикатися не за зазделегідь спланованими графіками через непередбачувані ситуації.
Про це написав голова Рівненської ОВА Богдан Коваль.
Він зазначив, існує три типи:
- Планові відключення. Вони потрібні для того, аби збалансувати енергетичну систему регіону. Про такі відключення інформують щодня.
- Аварійні відключення. Через удари ракет по наших підстанціях енергетична система нестабільна. Мережі виходять із ладу. Спрогнозувати час та тривалість аварійних відключень - неможливо. Крім того, ці відключення застосовуються у випадках, коли за короткий термін (від 3 до 15 хвилин) потрібно негайно знизити обсяг потужності, що споживається з мережі.
- Екстрені відключення. Це непрогнозовані відімкнення світла. Їхнє введення контролює компанія Укренерго. Цей тип відключення застосовують у випадку, коли зростає споживання електрики.
"Це - наш енергетичний фронт. І головне завдання сьогодні – втримати цю систему в цілісності. Наші енергетики на своєму фронті б’ються за це 24/7. Хоча б із поваги до їхньої праці майте терпіння і розуміння, що неможливо спрогнозувати, якими будуть руйнування після влучання ракет по підстанціях і де будуть виникати аварійні відключення мереж", - наголосив він.
Росія обстріляла енергетичну систему України
По всій Україні впродовж 17 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково –аварійні відключення. Причиною стали масовані ракетні удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада.
Зауважимо, що вже 17 листопада Росія завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області. Цього ж дня окупанти влаштували масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.
Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зауважив, що період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожі атаки.
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