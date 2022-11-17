Які є типи відключень електроенергії і чому світло може зникати не за графіками: пояснення

Існує три типи відключень: планове, аварійне та екстрене. Втім, світло може вимикатися не за зазделегідь спланованими графіками через непередбачувані ситуації.

Про це написав голова Рівненської ОВА Богдан Коваль.

Він зазначив, існує три типи:

Планові відключення. Вони потрібні для того, аби збалансувати енергетичну систему регіону. Про такі відключення інформують щодня.

Вони потрібні для того, аби збалансувати енергетичну систему регіону. Про такі відключення інформують щодня. Аварійні відключення. Через удари ракет по наших підстанціях енергетична система нестабільна. Мережі виходять із ладу. Спрогнозувати час та тривалість аварійних відключень - неможливо. Крім того, ці відключення застосовуються у випадках, коли за короткий термін (від 3 до 15 хвилин) потрібно негайно знизити обсяг потужності, що споживається з мережі.

Через удари ракет по наших підстанціях енергетична система нестабільна. Мережі виходять із ладу. Спрогнозувати час та тривалість аварійних відключень - неможливо. Крім того, ці відключення застосовуються у випадках, коли за короткий термін (від 3 до 15 хвилин) потрібно негайно знизити обсяг потужності, що споживається з мережі. Екстрені відключення. Це непрогнозовані відімкнення світла. Їхнє введення контролює компанія Укренерго. Цей тип відключення застосовують у випадку, коли зростає споживання електрики.

"Це - наш енергетичний фронт. І головне завдання сьогодні – втримати цю систему в цілісності. Наші енергетики на своєму фронті б’ються за це 24/7. Хоча б із поваги до їхньої праці майте терпіння і розуміння, що неможливо спрогнозувати, якими будуть руйнування після влучання ракет по підстанціях і де будуть виникати аварійні відключення мереж", - наголосив він.

Росія обстріляла енергетичну систему України

По всій Україні впродовж 17 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково –аварійні відключення. Причиною стали масовані ракетні удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада.

Зауважимо, що вже 17 листопада Росія завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області. Цього ж дня окупанти влаштували масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зауважив, що період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожі атаки.

Що буде з енергосистемою: експерт енергетичних програм Максим Білявський