Які засоби ППО можуть впоратися з балістичною ракетою "Орєшнік": експерт відповів

Використана Росією у Дніпрі ракета була призначена для завдання ядерного удару, адже була оснащена роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Перехопленням ракет середньої дальності й міжконтинентальних ракет займаються спеціалізовані комплекси ППО.

Про це повідомив головний редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков в інтерв'ю OBOZ.UA.

Перехопленням ракет середньої дальності займаються системи THAAD, ракетні есмінці Arleigh Burke та сухопутні стаціонарні Aegis Ashore, обидва з ракетами SM-6 та SM-3. За словами експерта, Сполучені Штати Америки - єдина країна, яка може їх продати. З інших західних країн вони є лише в Ізраїлю.

"Найбільш ефективною буде система SM-3, бо вона зможе перехопити саме таку загрозу, тобто балістичну ракету середньої дальності чи міжконтинентальну ракету з роздільними бойовими блоками. SM-3 перехоплює таку ракету ще в космосі – бажано до того, як відбулося розділення бойових блоків", - каже Катков.

Що стосується THAAD, то дуже багато залежатиме від дальності пуску й особливостей траєкторії, розповів фахівець. Він зауважує, що THAAD – це система, яка діє вже на межі атмосфери й екзоатмосфери. Можливо, там бойові блоки вже розведені, а тому треба перехоплювати не одну ціль, а - безліч

"Якщо подивимося на відео того, що прилетіло по Дніпру, можна побачити шість таких "пучків". Є дві теорії стосовно того, що це могло бути. Кожен такий "пучок" – це або бойова частина - тоді їх 36, або це шість бойових частин і ще п’ять хибних цілей. Аби перехопити таку ракету після того, як відбулося розведення бойових частин, треба запустити або 36 THAAD. Але в реальності вдвічі більше. Має бути відповідна вірогідність – це нереалістичний сценарій, – або спробувати SM-3 і перехопити ракету ще до того, як відбулося її розділення", - розповів Олег Катков.

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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