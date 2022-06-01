Які завдання стоять перед ЗСУ у Сєвєродонецьку: генерал-лейтенант Романенко дав відповідь

Які завдання стоять перед ЗСУ у Сєвєродонецьку: генерал-лейтенант Романенко дав відповідь

Ігор Романенко переконаний, що битва за Сєвєродонецьк дуже жорстка тому, що для росіян це місто має політичне значення.

Українські військові всіляко намагаються утримати позиції у Сєвєродонецьку, у місті тривають дуже жорсткі вуличні бої.

Про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Романенко зазначив, що існує ймовірність оточення наших військових, і для ЗСУ зараз основним завданням є знищити якнайбільше живої сили противника та їх озброєнь.

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"Загроза оточення існує. Противник вже заходить не тільки в готель "Мир", а з двох напрямків продовжує просування вглиб міста. Міські бої дуже виснажливі, жорсткі, і як би не була підготовлена та сторона, що наступає, їх втрати більше. І розуміючи те, що Сєвєродонецьк має більш політичне значення для росіян, ми використовуємо це як військово-оборонну фортецю. Завдання стоїть – максимально знищити силу противника, живу силу, озброєння", – розповів він.

За словами генерал-лейтенанта, ситуація дуже складна на цій ділянці, але нашими силами вживаються всі зусилля, щоб вибити ворога.

Зазначимо, що Сєвєродонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

Нагадаємо, російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Наразі критична інфраструктура у місті зруйнована майже на 100%. Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції, ще частина - продовжує бої всередині міста.

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