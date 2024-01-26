Які завдання ЗСУ на фронті зараз: генерал-лейтенант пояснив ситуацію

Українські війська перебувають в активній обороні і мають кілька важливих завдань.

Українські війська на сьогодні проводять стратегічну оборонну операцію, в якій важливо не лише вдало захищатися, але й водночас знищувати особовий склад і техніку російських окупантів.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко, повідомляє "24 канал".

За словами Романенка, Сили оборони України намагаються контратакувати на фронті там, де є така можливість. Генерал-лейтенант звернув увагу, що Росія накопичила велику кількість живої сили та військової техніки. Тому вони проводять штурмові дії на різних ділянках фронту: від Харківського до Херсонського.

Експерт наголосив, що українські війська перебувають в активній обороні. Тому, тільки-но з’являється можливість та наявні вільні резерви, захисники одразу йдуть у контратаки, щоб вибити ворога з позицій.

Завдання ЗСУ на фронті зараз

За словами Романенка, загалом зараз Сили оборони України мають кілька важливих завдань. Головне – зупинити просування російських війьск на всій лінії зіткнення. Також слід знищити якнайбільше живої сили та військової техніки окупантів. Водночас слід не забувати і про власні резерви.

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"Проводячи ці дії, нам потрібно виграти час, щоб зібрати сили та засоби, щоб потім провести контрнаступальні дії для деокупації наших територій. Але, щоб дійти до цього, спершу нам потрібно виконати основні завдання нашої стратегічної оборонної операції", – пояснив генерал-лейтенант у відставці.

До слова, на думку помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, стратегія української воєнної кампанії 2024 року є наступальною. Перш за все вона спиратиметься на те, що було зроблено 2023 року.

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