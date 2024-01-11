Які зміни можуть з'явитися в новій редакції мобілізаційного законопроєкту: пояснив народний депутат

В новий мобілізаційний законопроєкт можуть внести зміни, які стосуватимуться рекрутингу та мотивації українців захищати свою батьківщину.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Наше завдання було – максимально збалансувати, щоб мотиваційна частина цього законопроєкту була збалансована з примусовою частиною. На жаль, без примусової частини ми не зможемо пройти це, але все ж таки людині має бути надано всі можливі інструменти, щоб вона була мотивована приходити захищати батьківщину. І перш за все – це ті самі підходи рекрутингу, де військовозобов’язаний може сам обрати собі спеціальність або сам обрати собі підрозділ”, - розповів Єгор Чернєв.

За його словами, з’явитися там можуть і “цифрові стосунки між військовозобов’язаним та ТЦК”.

“Щоб ми менше ТЦК бачили на вулицях і оцю ганебну практику припинили, коли людей хапають на вулицях та запихають в авто, а більше саме цифрової взаємодії, там, де не виходячи зі свого дому, можна, наприклад, оновити дані в ТЦК і мати взаємозв'язок. Ось ці, я сподіваюся, зміни, ці пропозиції будуть відображені в новому тексті”, - додав народний депутат.

Нагадаємо, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова.

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