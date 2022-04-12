Хто з військових отримає 100 тис. грн у квітні: Кабміном розширений список для виплат

Хто з військових отримає 100 тис. грн у квітні: Кабміном розширений список для виплат

Грошова підтримка військових - одне з важливих напрямків діяльності уряду. У квітні Кабінет Міністрів розширив перелік отримувачів грошової допомоги. Який розмір грошового забезпечення та хто може отримати - в матеріалі ТСН.ua

Запроваджені з квітня зміни повинні допомогти тим військовим, хто потрапив у полон, або зазнав поранення.

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Як зазначалося раніше, грошове забезпечення по 100 тис. грн виплачували захисникам та захисницям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують правопорядок у районах проведення бойових дій. Його могли отримати військовослужбовці Збройних Сил (у тому числі строкової служби), військовослужбовці Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які служать в органах і установах зазначеної служби, розташованої у регіонах, де тривають бойові дії.

У квітні 2022 року перелік тих, хто має право на отримання щомісячного забезпечення 100 тис. грн розширений. Відтепер до нього включені ті хто:

через поранення (травму, контузію, каліцтво) перебуває у лікарнях в Україні чи закордоном;

потрапив у полон (крім тих, хто здався добровільно);

став заручником;

був інтернованим;

зник безвісти.

100 тис. виплачується повністю, якщо військовий загинув або помер внаслідок поранень чи травм після введення воєнного стану, а не лише до дня зазнання травми чи смерті.

У випадку загибелі військовослужбовця сім'я загиблого отримує 15 млн гривень, які рівномірно розподіляються між членами сім'ї - батьками та тими, кого утримував загиблий. Якщо близькі загиблого відмовились від своєї частки, її розподіляються між іншими родичами. У разі незгоди щодо розподілу, перерозподіл грошей можна зробити за взаємною згодою або через суд.

Гроші виплачуються за поранення чи смерть захисників чи захисниць, що сталися в період дії воєнного стану. Навіть коли воєнний стан закінчиться, звернутися військовим чи їхнім сім'ям за виплатами можна протягом 3 років.

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