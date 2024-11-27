Яких втрат Україна зазнала у війні з Росією: підрахунки The Economist

Зазначається, що в Україні та Росії кількість загиблих у боях у відношенні до населення є вищою, ніж у США під час в’єтнамської та корейської війн разом узятих.

Втрати Україні у війні можуть становити не менше 60-100 тис. загиблих військових. Можливо, ще 400 тис. бійців отримали надто серйозні пораненні, щоб продовжувати брати участь у боях.

Такі підрахунки зробило видання The Economist.

Втрати РФ у війні

У листопадовому звіті видання Wall Street Journal з посиланням на анонімних працівників західної розвідки йдеться, що на війні загинули до 200 тис. російських військових. За останніми оцінками The Economist, опублікованими в липні, станом на кінець червня загинули 106-140 тис. російських бійців.

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Водночас дані про втрати України отримати важче, зокрема через те, що її союзники неохоче надають оцінки.

Втрати України у війні

Щоб підрахувати втрати України від початку повномасштабного вторгнення Росії, журналісти почали збирання даних про загибель у боях із витоків або опублікованих звітів розвідувальних служб, посадових осіб з галузі оборони, дослідників і даних розвідки з відкритих джерел. Ці звіти важко перевірити незалежно. А військові, які зникли безвісти та вважаються загиблими, не завжди фіксуються в даних. Тим не менш, звіти вказують на приблизну кількість загиблих.

Так, припускається, що наразі загинули не менше 60-100 тис. українських військових. Можливо, ще 400 тис. бійців отримали надто серйозні поранення, щоб продовжувати участь у бойових діях. До цих цифр не входять загиблі серед цивільного населення, про які вкрай мало даних. Вважається, що загинули багато десятків тисяч мирних жителів.

Дані веб-сайту ualosses свідчать про те, що від 2022 року загинули щонайменше 60 435 українських солдатів. На відміну від інших джерел, ualosses каталогізує імена та вік загиблих, що дає змогу обчислити втрати за віковими групами та як відсоток чоловічого населення.

Цифри свідчать про те, що загинули понад 0,5% довоєнного населення України чоловічої статі призовного віку (18-49 років). Дані з ualosses не є вичерпними, і не відомий вік усіх військових. Реальна частка чоловіків, які загинули на війні, вища.

Частка поранених, які не можуть продовжувати воювати, ще більша: якщо припустити, що на кожного загиблого в бою припадає шість-вісім важко поранених українських військових, то майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або був надто серйозно поранений, щоб воювати далі.

В Україні та Росії кількість загиблих у боях у відношенні до населення є вищою, ніж у США під час в’єтнамської та корейської війн разом узятих. Число бойових втрат обох країни швидко наближається до американських втрат у Другій світовій війні. Втрати РФ в Україні від 2022 року, не враховуючи загибелі завербованих іноземних бійців, перевищують кількість втрат у всіх її війнах від 1945 року разом узятих.

Нагадаємо, видання The New York Times у своїй статті повідомило, що втрати в українській армії сягають 57 тис. бійців.

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