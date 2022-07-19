Яких втрат зазнала Росія в боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк: Резніков назвав цифри

Під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. російських окупантів.

Окрім того, понад 20 тис. російських армійців отримали поранення.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час дискусії, організованої Atlantic Council, 19 липня.

"За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", – сказав очільник Міноборони.

Він уточнив, що ЗСУ ліквідували близько 2 тис. бойовиків з "ЛНР" і близько 8-9 тис. військовослужбовців збройних сил Росії.

Щодо 20 тис. поранених загарбників, то з них близько 6,5 тис. – це важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ російська армія досягла піку своєї боєготовності і сильнішою вже не буде.

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