Яких втрат зазнає Росія щодня під Бахмутом: представник НАТО назвав число

Водночас повідомляється, що Україна зазнає "на порядок менше втрат".

Росія щодня втрачає у війні проти України до 1500 своїх військових під час поточного наступу, здебільшого у Бахмуті.

Про це повідомляє The Gardian із посиланням на анонімного високопосадовця з НАТО.

"Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів на день під час поточного наступу, в основному в Бахмуті. Співвідношення вбитих і поранених складає один до трьох", – сказав представник Альянсу.

Водночас він зазначив, що українські війська зазнають "на порядок менше втрат" у боях, де з обох боків витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.

Високопосадовець НАТО також повідомив, що на сьогодні незрозуміло, скільки ще триватиме битва за Бахмут. Зазначається, що похмурі, напружені бої тривають на лінії фронту у самому місті вздовж річки, яка перетворилася на "зону вбивства".

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни зі США, наступ окупантів на Бахмут досягає кульмінації. Доказом цього є відносно повільніші темпи російських атак у поєднанні з відносно меншою кількістю заяв самої РФ щодо просування у районі Бахмута.

Як повідомив 17 березня український боєць-гранатометник Юрій Сиротюк з позивним "Мамай", ворог на Бахмутському напрямку переходить до часткової оборони. А всі інші оперативні напрямки, крім Бахмутського, майже "захлинулися".

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський поінформував 17 березня, що загарбники намагаються наступати по усій східній лінії фронту, однак українські військові мають частковий успіх на окремих ділянках.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.