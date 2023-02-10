Яким буде великий наступ армії Росії: прогноз від української розвідки

Російські окупанти найближчим часом активізують спроби захопити весь Донбас, проте вони здатні лише відправляти в "м'ясні атаки" мобілізованих солдатів.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

На запитання, де чекати наступальних дій армії РФ, Юсов відповів: "Насамперед, мова йде про багатостраждальний український Донбас, який спливає кров'ю".

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За його словами, після того, як Валерій Герасимов замінив Сергія Суровікіна на чолі російської окупаційної армії, "було завдання від кремлівського карлика (президента РФ Володимира Путіна - ред.) захопити український Донбас до кінця березня, вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей".

"Це не перші дедлайни, вони неодноразово зміщувалися, і цього разу в них безумовно нічого не вийде. Але загострення буде, головна мета - схід і Донбас", - наголосив речник ГУР Міноборони.

Юсов зазначив, що на території Російської Федерації невпинно продовжується повномасштабна мобілізація.

"Це означає, що "орди" стає більше. Понад 300 тисяч російських "ординців" зараз на території України в окупаційному корпусі. Ще частина готується, проходить навчання. Їх стає більше, але якщо говорити про якість - то це не так. Найбільш якісні підрозділи, найбільш якісне озброєння здебільшого вже було виведене з ладу або знищене на території України. Підготувати адекватну заміну за цей час безумовно не вийде", - вважає він.

Водночас речник ГУР заявив, що недооцінювати окупантів не варто, оскільки ця "орда" становить серйозну загрозу.

"З'явився термін "м'ясні атаки" - те, що ми бачили навколо Соледару, під Бахмутом - це не від доброї якості підготовки. Будуть "чмобіками" закидувати українську землю, Сили оборони будуть їх знищувати", - прогнозує Юсов.

Нагадаємо, західні ЗМІ 6 лютого повідомили, що повномасштабні наступальні дії армії Росії в Україні можуть розпочатися протягом 10 днів.

Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на тому, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію. Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють до зони ведення бойових дій в Україні.

Військовий експерт Петро Черник припускає, що переламний момент на фронті буде наприкінці весни або на початку літа - коли ЗСУ отримають від союзників танки і, можливо, бойові літаки.

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