Яким країнам варто побоюватися нападу Росії та "новітнє" озброєння армії РФ: п'ять головних новин ночі 26 березня

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П'ять головних новин ночі 26 березня:

Росія, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової "спецоперації" з демілітаризації та денацифікації. Читати далі –>

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про "передові" технології, що застосовуються окупантами. Читати далі –>

Один місяць війни в Україні спричинив переміщення 4,3 мільйона дітей, що складає понад половину дитячого населення країни (7,5 мільйона). В ці дані входить більше ніж 1,8 мільйона дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто зараз є внутрішньо переміщеними особами всередині України. Читати далі –>

Також читайте Швейцарія підтримала посилені санкції ЄС, але російських пропагандистів не заборонила

ЮНІСЕФ створили брошуру з найважливішою інформацією для батьків, які біжать від воєнних дій разом із дітьми. Читати далі –>

Поліція вилучила у мешканців Полтавської області чимало трофейної військової техніки та зброї. За незаконне зберігання їм тепер "світить" кримінальна відповідальність. Читати далі –>

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