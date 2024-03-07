Яким має бути набір до армії та чому ТЦК не допоможуть: думка військового

Рекрутинг не закриє всі потреби Сил оборони в особовому складі, а людина, яку мобілізують, має отримати змогу вибрати конкретну бригаду і за, можливості, посаду.

Таку думку висловив політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, передає "24 канал".

За його словами, коли військовозобов'язаного мобілізують, він зазвичай не знає, що на нього чекатиме далі, куди відправлять і які обов'язки виконуватиме. Все це погано впливає на мотивацію бійців.

"Ми розуміємо, що рекрутингом не закриємо всі потреби, але охочі зможуть вибрати конкретну бригаду, посаду, в якій зараз є необхідність і в якій людина зможе бути корисною", – радить експерт.

На думку Сазонова, така ініціатива допоможе тим, хто справді має бажання захищати країну, без ТЦК.

"Схожий досвід уже має 3-тя ОШБр, 5-та ОШБр, підрозділ "Кракен". Цей досвід дуже корисний", – каже військовий.

Зменшення призовного віку

Кирило Сазонов вважає, що мобілізаційний вік дійсно потрібно знижувати від 27 до 25 років. За його словами, зараз добровольці, яким виповнилося лише 20–22 роки, чудово воюють. Зокрема через те, що мають кращий стан здоров'я, ніж їхні старші побратими.

Натомість військовим, яким 50+, часто просто бракує здоров'я для виконання поставлених завдань.

Справедлива мобілізація

Експерт наголошує, що мобілізація має бути соціально справедливою. Не можна мобілізувати лише бідних, даючи багатим змогу відкупитися.

"Мобілізовувати бідних, а залишати багатих – це дуже погана ідея. З нею потрібно щось робити. Тому говорити з народними депутатами є про що", – зазначив він.

Ухилянти воюватимуть у російській армії

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Сазонов наголосив: якщо РФ переможе, всі ухилянти, які зараз ховаються від ТЦК, будуть призвані, але уже до російської армії.

"Ніхто вже не буде питати – законна повістка чи не законна. Росія не зупиниться. Недостатньо буде віддати Донбас. Вони підуть туди, куди ми їх пустимо. Ми боремося за життя", – каже він.

Раніше ми писали, які в Україні мобілізаційні резерви та скільки чоловіків можуть піти захищати свою країну.

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