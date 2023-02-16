Яким у США бачать закінчення війни Росії проти України: Вікторія Нуланд дала відповідь

Заступниця держсекретаря США з політичних справ зазначила, що Путін все ще достатньо самовпевнений, щоб вірити в те, що він зможе перемогти Україну, тому він продовжуватиме війну.

США підтримують Україну та вважають, що українці самі мають вирішити як воювати проти Росії.

Про це сказала заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на онлайн-брифінгу для журналістів, передає "РБК-Україна".

"Президент (Байден – ред.) говорив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Україна бореться за повернення всієї своєї території в межах своїх міжнародних кордонів. Ми підтримуємо їх, у тому числі у підготовці ними наступного ривка, щоб повернути собі територію. Якщо Росія перестане воювати, ця війна може закінчитися завтра. Якби Україна перестала воювати, Україні настав би кінець. Так що це українцям вирішувати, як вести цю війну. Це українцям вирішувати, як вони можуть шукати інші шляхи до миру, включаючи дипломатію", – відповіла вона.

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Також Нуланд додала, що президент РФ Володимир Путін все ще достатньо самовпевнений, щоб вірити в те, що він зможе перемогти Україну, тому він продовжуватиме війну далі.

"Понад 200 тисяч росіян вбито або поранено в бою протягом року. Вони у деяких категоріях втратили у цій війні більше половини своєї бойової техніки, і більше мільйона найрозумніших і найкращих росіян покинули країну. Так що ж несе ця війна середньому росіянину? Нічого. Смерть, руйнування, втрату майбутнього. Втрату технологічного та економічного потенціалу, який виник би у результаті інтеграції з нами. Тож цікавіше, чи підтримає це російський народ", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, новий великий наступ Росії вже триває та поступово наростає. Кульмінація цього наступу очікується в березні, а далі все піде на спад.

Військовий аналітик Олексій Гетьман теж гадає, що анонсований масштабний наступ Росії вже почався. За його словами, ворог кинув усю свою армію на захоплення України, однак ЗСУ відіб'ють цю атаку.

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