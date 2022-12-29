Якими будуть подальші ракетні удари РФ по Україні: Буданов пояснив

Іран досі не поставив росіянам ракети, тому інтенсивність ударів може знизитися.

Російська Федерація продовжить завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю ВВС.

"Ворог не зможе підтримувати наявний рівень атак через виснаження запасів ракет і нездатність російської промисловості їх поповнити", – вважає Буданов.

Він також зазначив, що Іран досі не поставив росіянам ракети. На його думку, причина полягає в тому, що Тегеран побоюється нових санкцій з боку західних країн.

Росія мріє вийти на виробництво 20 "Калібрів" на місяць. За його словами, ЗС РФ також майже не виготовляють "Іскандери", а під час масованих ударів застосовуються різні крилаті ракети, які також потрібно виготовляти поспіхом.

Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Харкові, у Львові та інших регіонах України. Українські сили ППО збили російські ракети над столицею, проте уламки впали на житлові будинки та поранили 3 людей.

В Одесі та Львові зникло світло, а у Харкові об'єкти критичної інфраструктури опинилися під ударами ракет C-300.

У Міністерстві оборони Росії цинічно прокоментували черговий обстріл території України 29 грудня. У відомстві заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться ніколи".

Тактика масованої атаки росіян: спочатку розвідка дронами, а потім ракети - Юрій Ігнат

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