Якими будуть війни майбутнього: відповідь визначається на фронті в Україні

На думку заступниці очільника Пентагону, війна в Україні обов'язково вплине на характер майбутніх конфліктів у всьому світі.

Кожна велика війна відкриває завісу і дозволяє зрозуміти, як вестимуться майбутні війни, і деякі конфлікти дають більше інформації, ніж інші. Так війна РФ проти України продемонструвала ефективність застосування відносно дешевих та невеликих дронів.

Таку думку висловила заступниця міністра оборони США Кейтлін Гікс у "бесіді біля каміна" про еволюцію характеру війни у майбутньому в британському аналітичному центрі RUSI у вівторок, 10 грудня.

На думку Гікс, це стратегічне відкриття обов'язково вплине на майбутні війни в усьому світі, принаймні для наступного покоління. А всі найкращі армії світу будуть змушені пристосовуватись до нових реалій війни.

"Майбутні повномасштабні війни, ймовірно, відрізнятимуться комбінованою стратегією: великі, дорогі, чутливі системи працюватимуть у поєднанні з масовим використанням малих, розумних та дешевих систем", – припустила Гікс.

Вона нагадала, що на початку війни в Україні, нова дешева зброя та тактика її застосування здавались лише "незначною адаптацією", яка стала можливою завдяки глобальному поширенню комерційних технологій.

"Згодом зміни стали масштабними, і зараз вони вже вбудовані у стратегію ведення війни. І ці тенденції обовʼязково відгукнуться у майбутніх війнах, принаймні для наступного покоління", – зауважила Гікс.

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Заступниця очільника Пентагону зазначила, що поки світові виробники зброї сперечаються, чиї розробки важливіші, реальність сучасної війни дає однозначну відповідь – жодна зброя не може визначити результат війни.

"Нам потрібні й дрони, і артилерія. Ба більше, і те, і інше необхідно у масштабній кількості", – додала Гікс.

Вона зазначила, що на фронті в Україні зараз поєднуються старі та нові технології. Наприклад, за допомогою сучасних розвідувальних дронів коригується прицільність обстрілів артилерійських установок, деякі з яких використовуються ще з радянських часів. І така комбінаторність, ймовірно, і буде головною тенденцією війн найближчого майбутнього.

"Найкращі армії світу опанують і те, й інше. І найбільшу перевагу, скоріш за все, отримають ті, хто зможе ефективно поєднати вже відому зброю і новітні бойові технології для досягнення своїх оперативних цілей", – пояснила Гікс.

Водночас вона додала, що жодна зброя нічого не змінить без солдатів, які її використовують.

"Ми неодноразово бачили, як РФ завдавала масованих вогневих ударів у спробі захопити українську територію. Але такі удари самі по собі не давали результатів, навіть коли вони витрачали свої найкращі боєприпаси... Тож не варто тішити себе ілюзіями – захоплення та утримання території у будь-якому разі вимагає боєздатних наземних сил", – наголосила Кейтлін Гікс.

Нагадаємо, Стало відомо, чому танки Abrams не стали ключовою силою на фронті. З'ясувалось, що танки, які отримала Україна, були недоукомплектованими, а тому недостатньо ефективними на полі бою.

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