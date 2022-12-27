Якими дронами атакує РФ Україну зараз і скільки із нової партії від Ірану збила ППО: відповідь Ігната

Росіяни будуть робити все для того, щоб схиляти Іран до подальшої співпраці.

Сили протиповітряної оборони вже збили 70 дронів із нової партії, отриманої Росією від Ірану.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Загалом же, за його даними, Росія отримала від Ірану 250 дронів для атак України.

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"Упродовж останніх двох тижнів росія атакувала територію України безпілотниками ударного типу – "Шахед-131" та "Шахед-136" з другої партії іранських дронів – близько двох із половиною сотень, що отримала. До семи десятків безпілотників, які росія використовувала для нанесення ударів по нашій критичній інфраструктурі українськими ППО уже знищено", — розповів Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ застерігає, що загроза масових обстрілів окупантами не зникла, адже Росія не відмовилася від своїх підступних намірів бити по нашій інфраструктурі, щоб зламати український народ.

"Але, безумовно, росіяни будуть робити все для того, щоб схиляти Іран до подальшої співпраці і надавати більше озброєння", – додав Ігнат.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк попередила, що Росія готується до нової атаки України, але це може бути не масований ракетний обстріл, оскільки РФ змінила тактику. Йдеться про комбіновану атаку.

Як повідомляв очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, станом на зараз Іран не продав Росії жодної балістичної ракети, хоча Москва просить про це Тегеран.

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