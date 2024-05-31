Якими "козирами" ЗСУ битимуть по території Росії: експерт про наслідки ударів та реакцію Кремля

Великою перевагою для України буде, якщо союзники дозволять використовувати для ударів по РФ весь наявний у ЗСУ арсенал західної зброї.

Дозвіл союзників на удари в глибині російської території надав би Україні козирів та переваг у війні. Це, ймовірно, могло б змусити Росію припинити атаки по цивільній інфраструктурі Україні.

Про це ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу.

Експерт зазначив, що такий дозвіл не зупинив би російський наступ і не гарантував би повний захист прикордонних регіонів, але Україна могла б знищувати важливі військові об'єкти на території Росії, зокрема аеродроми, ППО та артилерію.

За словами Шарпа, зараз "лід починає топитись", про що свідчать розмови у Європі та США щодо надання Україні дозволу на удари по території Росії.

"Питання в тому, чим дозволять і хто", – зауважив експерт.

Він пояснив, що великим плюсом для України буде, якщо США дозволять використовувати для ударів по РФ весь наявний у ЗСУ арсенал американської зброї: ракети ATACMS, установки HIMARS та артилерію.

За словами Шарпа, можливість завдавати ударів на прикордонних територіях РФ може надати ЗСУ тактичні переваги, особливо у Харківській області. А завдяки далекобійній зброї, Україна могла б знищувати російську артилерію та ППО в глибині Росії.

"Це дасть козирі, які Україна має на основних ділянках фронту та не має в Бєлгородській, Курській, Брянській областях", – зазначив військовий оглядач.

На його думку, в глибині Росії є багато потенційних цілей для далекобійних ракет Storm Shadow та ATACMS, і в першу чергу – аеродроми, що створить велик проблеми для країни-агресорки.

Тоді росіяни будуть змушені або посилити захист цмх об'єктів, збільшивши кількість ППО та РЕБ, або переносити аеродроми, що призведе до великих додаткових витрат та погіршить ефективність авіації.

На думку Шарпа, удари ЗСУ по російським тилам можуть змусити Росію "замислитись" та перестати тероризувати мирне населення України масованими ударами по цивільній інфраструктурі в глибині території України.

"Може виникнути фактор взаємного стримання. Не факт, що це буде, але виключати цього не можна", – додав Давид Шарп.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, якою зброєю США дозволили бити вглиб Росії. За даними видання, вузька географічна сфера застосування є спробою адміністрації американського президента Джо Байдена допомогти Україні краще захиститися від наступу Росії, водночас обмеживши ризик переростання конфлікту в Україні у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою.

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