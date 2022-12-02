Якими мають бути післявоєнні відносини між Україною та Росією: "До зубів озброєний нейтралітет"

Коли Україна буде добре озброєна, Росія задумається, чи починати військові дії проти неї.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що поки існує російський диктаторський режим, Україна має збудувати величезну стіну на кордоні із РФ.

Таку думку військовий експерт висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

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"Допоки вона не розпалася, має бути нова лінія Маннергейма, а ще краще лінія Зігфрида. Нагададаю, її будували німці на своєму західному кордоні майже 10 років. Допоки цей режим не впаде, з ними немає про що розмовляти. Ми будемо змушені будувати свою велику стіну. Всі бачили "Гру престолів". Там є величезна стіна від дикунів. От і нам треба таку стіну", - сказав він.

Втім, Черник впевнений, що Україні рано чи пізно прийдеться відновлювати відносини із Росією. Він наголошує, що це має бути "до зубів озброєний нейтралітет".

"Але цинічна правда полягає у тому, що ми від них нікуди не подінемося. Рано чи пізно, коли їхній режим рухне, вони розваляться, нам прийдеться з ними вибудовувати якісь відносини. Але ці стосунки маю характеризуватися однією тезою - до зубів озброєний нейтралітет. Коли ми будемо сильно озброєними, то вони задумаються, чи починати якусь авантюру", - зауважив полковник ЗСУ.

За що Росія воює, якщо вона програє

Радник Офісу президента Олексій Арестович висловив таку думку, що Росія на 9-му місяці повномасштабного вторгнення уже воює за ціну поразки. Він додає, найгірше для Росії у цій війни - це капітуляція. За його словами, навіть Путін розуміє, що він програв

Військовий експерт Олег Жданов припускає, бойові дії в Україні можуть тривати до 2024 року, оскільки саме в той рік пройдуть президентські вибори в Україні, Росії та США.