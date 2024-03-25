Якими ракетами била Росія по Києву: експерт заінтригував заявою

Коваленко зазначив, що офіційних підтверджень застосування тих чи інших ракет поки немає.

Російські військові 25 березня завдали ракетного удару по Києву, внаслідок якого уламки впали в різних районах столиці. Був це 3М22 “Циркон” чи П-800 “Онікс”, чи якийсь інший зразок ракетного озброєння росіян, намагався розібратися військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Про це він написав у своєму Telegram.

“Просто, поясніть мені, як з території тимчасово окупованого Криму міг бути здійснений пуск 3М22 “Циркон”? Так, 3М22 — це гіперзвукова крилата ракета, що умовно маневрує, з центральним корпусом, що створює підйомну силу, і розгінним щаблем із твердопаливними двигунами, що дає їй первинне надзвукове прискорення, після чого прямоточний повітряно-реактивний двигун на рідкому паливі на другому ступені розганяє її до гіперзвукових швидкостей — 9 махів, або більше ніж 11 тис. км/год”, — пише Коваленко.

Він додав, що дальність польоту ракети — від 250 до 500 км на малих висотах і до 740 км за напівбалістичною траєкторією. У разі заправки ракети специфічним, спеціально для неї створеним паливом, дальність польоту може бути збільшена до 1 тис. км. Тобто, до Києва цілком долітає, робить висновок експерт.

Але є одне “але”, зазначив він: “Ракета “Циркон” це не КРМБ “Калібр”. Для неї потрібні унікальні пускові установки та унікальні носії. Її перспективними носіями є на сьогодні напівмертві ВАРКР проєкту 1144 “Орлан”, а саме, небоєздатний “Петро Великий” і “Адмірал Нахімов”, що перебуває у вічному ремонті. Так само цю ракету можуть застосовувати АПЛ проєкту 885М “Ясень-М” і 949А “Антей” і жодної, з яких немає в Чорному морі”.

Так само, перспективними носіями “Цирконів” можуть стати фрегати проєкту 22350М, вважає Коваленко. Але саме в модифікації “М”, закладка яких навіть не стартувала, наголосив він.

Далі експерт пише, що з цього всього виникає питання, а чи ними взагалі стріляли?

“Я не виключаю того, що для 3М22 “Циркон” міг бути створений сухопутний, мобільний носій/пускова. Якщо увімкнути фантазію, то це цілком міг би бути контейнерний тип, на кшталт Club-K — контейнерний комплекс у стандартному 20- і 40-футовому ISO-контейнері, що розміщує протикорабельні ракети 3М-54КЕ, 3М-54КЕ1, Х-35УЕ або ракети класу поверхня-поверхня 3М-14КЕ, Х-35УЕ”, — вважає Коваленко.

“Але про інтеграцію 3М22 в сухопутну ПУ нічого не говорилося і не повідомлялося навіть на базовому рівні пліток і конспірології. А сам процес такої інтеграції навряд чи під силу російському ВПК. Приховати ж таке досягнення кулібіних було б складно”, — зазначив він.

Тому, був це 3М22 “Циркон” чи П-800 “Онікс”, чи якийсь інший зразок ракетного озброєння росіян, — залишимо на суд офіційних джерел, а вже після офіційного повідомлення робитимемо висновки, написав експерт. Але, що в першому, що в другому, що навіть у третьому випадку — висновки можуть бути вельми дисонуючими, резюмував він.

Нагадаємо, все про ракетну атаку РФ на Київ 25 березня можна прочитати за посиланням.

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