Якими ракетами можуть атакувати Україну з території Білорусі – полковник ЗСУ пояснив

Прикордонники не спостерігають біля кордону істотних змін ні в обстановці, ні переміщення ворожої військової техніки.

У Білорусі на чотирьох аеродромах спостерігається активність російської авіації. Велика вірогідність, що після навчань відбуватиметься запуск ворожих ракет по території України.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Так, експерт зауважив, що такі дії росіян для українців дійсно є небезпечними, є загроза.

За його словами, авіація може нести ракети, які потім росіяни будуть випускати по українцях. Найімовірніше, що для атак використовуватимуться основні ракети типу Х–59, Х–31П.

"Саме такі ракети йдуть до 300 кілометрів по деяких позиціях", – пояснив Світан.

Світан також наголосив, що за рухом ворожої авіації слідкуватимуть українські сили ППО і збиватимуть ракети. До того ж робитиметься все можливе, аби зафіксувати у небі над Білоруссю носії як доказ.

Загроза наступу з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко13 грудня доручив розпочати перевірку бойової готовності своєї армії.

Командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук заявив, що Україна готується до того, що Росія знову можуть спробувати вторгнутися через Білорусь на північний кордон України для наступу на Київ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що загроза повторного наступу на Україну зберігається, проте наразі вона мінімальна. Наразі Росія не має на території Білорусі ресурсу для вторгнення.

В американському Міністерстві оборони не бачать ознак того, що Білорусь планує вступити у війну агресорки Росії проти України.

Читайте також: