Якими ракетами Росія атакувала Україну і яка тактика ворога: висновки аналітика

Коваленко звернув увагу, що під час масованої атаки траєкторії польотів російських ракет повторювали траєкторії за попереднього ворожого удару по Україні.

Задля масованої атаки по Україні 23 січня російські війська застосували ракети Х-101/555/55, Х-22/32, "Іскандер" та С-300.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко написав у Мережі.

За попередньою інформацією щодо ракетної атаки від Коваленка, Росія застосувала:

ракети Х-101/555/55 зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Були дві хвилі пусків ракет: приблизно о 05:25 та 06:45;

ракети Х-22/32 з трьох бортів Ту-22М3. Пуск ракет зафіксований о 07:15 перед заходом другої групи ракет Х-101 у напрямку Києва о 07:18;

ракети 9М723 ОТРК "Іскандер" та С-300.

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Аналітик звернув увагу на практично точну схожість цієї атаки із попереднім ворожим ударом по Україні.

"Пуски першої хвилі були зроблені між 05:20-05:30, траєкторії польотів ракет повторювали траєкторії за попереднього удару. З якоїсь причини цього разу окупанти не сильно морочилися з тактикою удару", – оцінив Коваленко.

Нагадаємо, російські загарбники запустили по Україні безпілотники-камікадзе в ніч проти 23 січня, а вранці атакували ракетами. Під ворожі удари потрапили Київ, Харків, Павлоград (Дніпропетровщина). Зафіксовані руйнування, спалахнули пожежі. Також є поранені і загиблі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 23 січня! Ракети завдали руйнувань! Вже відомо про перші жертви

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