Які є спецсховища та план евакуації населення: як Київщина готується до ймовірної ядерної атаки РФ

В області є 425 спеціальних сховищ, які розташовані під землею.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що область готується до ймовірного ядерного удару. Влада розробила плани евакуації кожного населеного пункту та облаштувала спеціальні сховища.

Про це очільник області повідомив в інтерв'ю hromadske.

За його словами, в області є 425 спеціальних сховищ, які розташовані під землею. Вони мають два входи та виходи, вентиляцію. Загалом в регіоні близько тисячі укриттів.

"Зрозуміло, що насамперед людина має перейти до укриття. Другий крок, найважливіший, — має бути зв’язок. Якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, зв’язку не буде. Єдине, що працюватиме, — це радіо. Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація — це буде найголовніше. Тільки так люди зможуть дізнатися, що треба робити далі", — додав він.

Кулеба зауважив, що до 15 листопада влада обладнає спецсховища приймачами.

"Всі вже знають, де бомбосховища. Здебільшого вони і є цими протирадіаційними сховищами. Таким є кожне друге в Київській області. Це не окремі якісь будівлі. Вони більш укріплені, розташовані на більшій глибині", — сказав посадовець.

Голова ОВА поінформував, що в разі ядерного удару є плани евакуації кожного населеного пункту Київщини. У кожній громаді є відповідальна людина за це.

"У них визначені місця, де людям потрібно буде збиратися на евакуацію, визначені транспортні засоби, які залучатимуться для евакуації. У кожній громаді є відповідальна за це людина. До того ж транспортних засобів для евакуації більш ніж достатньо. Наприклад, можна залучати комунальний транспорт. Дефіцит залучається від транспортних перевізників (маршрутних таксі — ред.). А ще є військовий транспорт", — розповів він.

Як людей інформуватимуть у разі ядерної атаки, Кулеба зазначив, що будуть використовувати всі доступні офіційні джерела інформації. Це — урядові лінії, радіо, гучномовці. Зокрема, їздитимуть автомобілі з гучномовцями, які інформуватимуть населення. Цим займається ДСНС, у разі потреби ще залучатимуть поліцію.

Нагадаємо, експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон оцінив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України.

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