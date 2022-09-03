"Якісь постійні "хлопки": ЗСУ знищили на Луганщині понад 300 окупантів разом із технікою - ОВА

Українські військові завдали ударів по тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині, внаслідок чого вдалося знищити понад 300 російських окупантів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У нас кілька днів поспіль у Кремінній щось відбувається. Якісь постійні "хлопки", - сказав він.

За словами Гайдая, за останні кілька днів втрати армії РФ сягнули понад 300 осіб. Також українським військовим вдалося знищити військову техніку окупантів.

Нагадаємо, українські захисники протягом 2 вересня знищили шість складів боєприпасів російських окупантів, три їхні бази та один штаб. Свою роботу ЗСУ виконали у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях.

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