Якість армії України погіршилася через втрати досвідчених військових: чи можливий весняний контрнаступ

Якість армії України могла погіршитися. Сталося це через втрати українських військових на полі бою. Тепер чиновники ставлять під сумнів готовність до весняного контрнаступу та звільнення територій від окупантів.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначається, американські та європейські чиновники припускають, що через російське вторгнення загинули або отримали поранення до 120 тисяч українських військових. В той час як втрати окупантів дійшли до позначки в 200 тисяч.

Нашим військовим потрібні артилерійські снаряди та мінометні міни. Про це вони сказали журналістам видання, які були з ними на передовій. Водночас якість мобілізованих відображається на якості ведення бойових дій.

"Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив півроку боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені", – розповів командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Купол".

Проте ситуація на фронті зараз може не ілюструвати повної картини боєздатності ЗСУ - Київ готує окремі війська для майбутнього контрнаступу.

"Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Я думаю, що в будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що і відбувається зараз", – сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас Командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський вважає, що перемога над окупантами в цьому році можлива.

"Наш президент надихає нас на перемогу. Загалом, ми всі думаємо однаково, і ми розуміємо, що для нас, звичайно, необхідно перемогти до кінця року. І це реально. Це реально, якщо ми отримаємо всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери", – наголосив військовий.

Нагадаємо, що у Воронезькій області РФ місцева влада вирішила розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізація даних військового обліку".

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