"Якість другого сорту": експерт заявив, що Росія більше не зможе "нашкребти" ударне угруповання

"Якість другого сорту": експерт заявив, що Росія більше не зможе "нашкребти" ударне угруповання

У Росії не вийде, як вона планувала, зібрати додаткові 30-40 батальйонно-тактичних груп, щоб відправити їх на війну проти України. Тобто не вдасться створити ударне угруповання.

Натомість ті резерви, які назбирає Росія, будуть "використовуватися для затикання дірок на сході і півдні, щоб відшкодувати отримані втрати".

Таку думку директор військових програм "Центру Разумкова" Микола Сунгуровський висловив у колонці на "НВ".

Він навів дані розслідувачів Conflict Intelligence Team про те, що 11 травня Генштаб РФ видав наказ округам: додатково підготувати 60-70 резервних батальйонів з офіцерів і військовослужбовців запасу (до 40 тис. осіб, достатніх для формування до 19 червня 30-40 БТГ).

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"Після місячної підготовки вони будуть відправлені на фронт. Але, мабуть, що до кінця 20-х чисел цього місяця можна очікувати їхньої появи. Але, по-перше, навряд чи вдасться нашкребти стільки охочих підписати контракт з армією, темпи знищення якої вже почали лякати навіть вкрай обдурених росіян", – зауважив експерт.

"По-друге, якість цього резерву з точки зору як особового складу, так і техніки буде, грубо кажучи, другого сорту. По-третє, його підготовка і перекидання на фронт, швидше за все, піде хвилями", – додав Сунгуровський.

Він дійшов висновку, що жодного "ударного угруповання з нього не вийде, і він буде використовуватися для затикання дірок на сході і півдні, щоб відшкодувати отримані втрати".

Нагадаємо, за даними МВС України, російські окупанти вже не зможуть захопити українські міста-мільйонники, та пояснили причини.

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