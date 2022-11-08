Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка аналітиків

Аналітики з Інституту війни вважають, що російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тому, ймовірно, буде важко зберегти поточний темп скоординованої кампанії російських військових проти української критичної інфраструктури.

Про це йдеться у звіті ISW, який опубліковано сьогодні, 8 листопада.

Аналітики, зокрема, відзначили, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 3 листопада заявив, що українські війська знищили 278 літаків у порівнянні з втратою Радянським Союзом 119 літаків за 10 років війни в Афганістані.

Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони, ймовірно, значно перевищують російські можливості з виробництва нових планерів.

Крім того, представник ГУР України Вадим Скібіцький у коментарі Economist 7 листопада заявив, що російські війська використали понад вісімдесят відсотків своїх сучасних ракет у скоординованій кампанії для ударів по українській інфраструктурі та що російські війська мають лише 120 ракет "Іскандер".

"Раніше ISW оцінювало, що Росія вичерпала свій арсенал систем високоточної зброї під час кампанії проти української критичної інфраструктури, яка має на меті принизити волю народу України, але навряд чи вдасться", — зазначили у звіті.

За оцінками ISW, російські сили все більше покладаються на системи зброї іранського виробництва для підтримки скоординованої ударної кампанії по українській критично важливій інфраструктурі.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, на сьогоднішній день немає фактів, що після масованого вторгнення військ РФ до України у країні-агресорці розпочали виробництво нових озброєнь.

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